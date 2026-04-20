Эпизоотический контроль усилят в Кыргызстане

По данным Службы ветеринарии при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, новая система направлена на обеспечение оперативного реагирования на распространение инфекционных заболеваний, а также позволяет отображать все данные в единой цифровой платформе в формате карты.

Через систему осуществляется учет и мониторинг очагов сибирской язвы, крематориев, ям Беккари, купочных ванн для скота, скотомогильников.

Платформа обладает возможностями точной визуализации объектов на интерактивной карте, оперативного управления эпизоотическими мероприятиями, сбора, хранения и анализа данных, интеграции с государственными информационными системами.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан ужесточил ветеринарный контроль за ввозом скота и мяса.