РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:40, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Эпизоотический контроль усилят в Кыргызстане

    В Кыргызстане для усиления эпизоотического контроля и цифровизации ветеринарной отрасли разработана геоинформационная система «Система учета и мониторинга очагов», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Ветеринарная служба КР

    По данным Службы ветеринарии при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, новая система направлена на обеспечение оперативного реагирования на распространение инфекционных заболеваний, а также позволяет отображать все данные в единой цифровой платформе в формате карты.

    Через систему осуществляется учет и мониторинг очагов сибирской язвы, крематориев, ям Беккари, купочных ванн для скота, скотомогильников.

    Платформа обладает возможностями точной визуализации объектов на интерактивной карте, оперативного управления эпизоотическими мероприятиями, сбора, хранения и анализа данных, интеграции с государственными информационными системами.

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан ужесточил ветеринарный контроль за ввозом скота и мяса.

    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают