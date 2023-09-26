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    12:08, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Эпидситуация по коронавирусу в Казахстане стабильная – Ажар Гиният

    Эпидситуация по коронавирусу в Казахстане стабильная – Ажар Гиният

    Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в стране по коронавирусной инфекции. По ее словам, никаких ограничительных мер вводить не предполагается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране стабильная. Более 20 стран заявили, что у них рост идет коронавирусной инфекции. А мы видим, что в динамике по сравнению с прошлым годом идет, наоборот, снижение почти в 30 раз. Поэтому на контроле держим, - прокомментировала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.

    По ее словам, все же есть пациенты, которые поступают с жалобами на симптомы КВИ и лечатся в стационаре. Однако заполняемость инфекционных стационаров составляет всего лишь 2%. Вакцины в стране имеются, в наличии более 200 тысяч доз вакцин Sinofarm, Pfaizer Comirnaty.



    Так как эпидемиологическая ситуация благополучная, никаких ограничительных мер не предполагается, - добавила Ажар Гиният.

    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Здравоохранение
    Автор
    Арайлым Мұрат
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