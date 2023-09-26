Эпидситуация по коронавирусу в Казахстане стабильная – Ажар Гиният

Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в стране по коронавирусной инфекции. По ее словам, никаких ограничительных мер вводить не предполагается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране стабильная. Более 20 стран заявили, что у них рост идет коронавирусной инфекции. А мы видим, что в динамике по сравнению с прошлым годом идет, наоборот, снижение почти в 30 раз. Поэтому на контроле держим, - прокомментировала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.

По ее словам, все же есть пациенты, которые поступают с жалобами на симптомы КВИ и лечатся в стационаре. Однако заполняемость инфекционных стационаров составляет всего лишь 2%. Вакцины в стране имеются, в наличии более 200 тысяч доз вакцин Sinofarm, Pfaizer Comirnaty.