Эпидситуация в столице улучшилась - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в Нур-Султане рассказал аким Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря своевременным принятым мерам эпидемиологическая ситуация в столице значительно улучшилась. В инфекционных стационарах готовы койко-места, в резерве более 4 тысяч коек. В стационарах сформирован достаточный запас медикаментов и медицинского оборудования», - сказал в ходе заседания Правительства Алтай Кульгинов.

Он отметил, что для стабилизации эпидемиологической ситуации в Нур-Султане внимание уделяется поэтапной вакцинации населения.

«По первому и второму компонентам проведено более 220 тысяч прививок. Утвержден соответствующий план, направленный на формирование коллективного иммунитета. Увеличилось количество прививочных пунктов в организациях ПМСП с 36 до 100. Для обеспечения вакцинации на крупных предприятиях в трудовых коллективов созданы выездные медицинские бригады. Кроме того, в крупных торгово-развлекательных центрах открыты прививочные пункты. Продолжается информационно-разъяснительная работа среди населения», - проинформировал аким.

Также, по сообщению Алтая Кульгинова, увеличивается число субъектов бизнеса, зарегистрированного в приложении Ashyq.

«Продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению карантинных мер. Главной целью является не массовое привлечение нарушителей к ответственности или закрытие торговых точек, а их предупреждение, дистанционный контроль за соблюдением санитарных норм», - добавил он.

«В этой связи субъекты предпринимательства проявляют хорошую активность. Если неделю назад на платформе Ashyq было зарегистрировано около 300 субъектов предпринимательства, то сейчас их число превысило 500. Большая часть из них - заведения общественного питания, фитнес-клубы, кинотеатры, СПА и другие центры. Работа в данном направлении будет продолжаться», - уточнил А. Кульгинов.