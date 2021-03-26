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    12:27, 26 Март 2021 | GMT +6

    Эпидситуация в Нур-Султане схожа с прошлогодним летним периодом - Тимур Муратов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в Нур-Султане рассказали в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной. Столица находится в «красной зоне». С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%. Если в феврале месяце ежесуточное количество зарегистрированных случаев в среднем составляло 100 случаев, то на 25 марта в среднем в сутки регистрируется 230 положительных случаев коронавирусной инфекции», - сообщил в ходе брифинга в акимате руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов.

    «При сравнении с заболеваемостью в пик пандемии мы видим, что ситуация схожа с прошлогодним летним периодом. За 25 дней марта зарегистрировано 3754 новых случаев КВИ, что сравнимо с началом июля 2020 года», - отметил руководитель управления.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Акимат Главная Минздрав РК
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