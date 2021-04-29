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    11:40, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Эпидситуация в Нур-Султане остается нестабильной – Сархат Бейсенова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане остается нестабильной. Вот уже полтора месяца город находится в «красной» зоне, в день регистрируется от 300 до 600 случаев COVID-19», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

    По ее словам, с начала текущего года число заболевших по городу превысило 26 тысяч, с начала пандемии зарегистрировано 44562 случая.

    «Из них 29338 – с симптомами, 15224 бессимптомных случаев. За последние 6 дней в городе наблюдается незначительное снижение показателя недельной заболеваемости на 100 тысяч населения с 320 до 285. Так за неделю зарегистрировано 3371 случай COVID-19, показатель заболеваемости ниже предыдущей недели на 11% - на предыдущей неделе было зарегистрировано 3808 случаев», - отметила врач.

    «Интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 283,6, репродуктивное число – 0,95. За сутки было зарегистрировано 584 первичных случаев, в том числе 462 с симптомами, 122 бессимптомных», - заключила С. Бейсенова.


    Теги:
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