Эпидситуация в Нур-Султане остается нестабильной – Сархат Бейсенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане остается нестабильной. Вот уже полтора месяца город находится в «красной» зоне, в день регистрируется от 300 до 600 случаев COVID-19», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, с начала текущего года число заболевших по городу превысило 26 тысяч, с начала пандемии зарегистрировано 44562 случая.

«Из них 29338 – с симптомами, 15224 бессимптомных случаев. За последние 6 дней в городе наблюдается незначительное снижение показателя недельной заболеваемости на 100 тысяч населения с 320 до 285. Так за неделю зарегистрировано 3371 случай COVID-19, показатель заболеваемости ниже предыдущей недели на 11% - на предыдущей неделе было зарегистрировано 3808 случаев», - отметила врач.

«Интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 283,6, репродуктивное число – 0,95. За сутки было зарегистрировано 584 первичных случаев, в том числе 462 с симптомами, 122 бессимптомных», - заключила С. Бейсенова.