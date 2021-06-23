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    09:21, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной: за последнюю неделю рост заболеваемости КВИ составил 43%, отмечается высокая загруженность коек-мест и тенденция к увеличению госпитализируемых больных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.

    Под председательством заместителя Премьера-министра Ералы Тугжанова с участием министра здравоохранения Алексея Цоя проведено выездное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, в рамках которого рассматривалась эпидемиологическая ситуация по г. Нур-Султану.

    На совещании стало известно, что в медицинских организациях города нарушается противоэпидемический режим, отмечаются факты несвоевременного и некачественного оказания медицинской помощи заболевшим КВИ, а также ослабление работы мониторинговых групп и недостаточно активной работы по вакцинации населения. Так, в мае этого года по сравнению с апрелем охват населения вакцинацией против КВИ по столице снизился на 50%.

    По всем выявленным недостаткам Ералы Тугжанов поручил акимату г. Нур-Султана в недельный срок принять исчерпывающие меры по их устранению для стабилизации эпидситуации. Данный вопрос будет находиться на постоянном контроле МВК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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