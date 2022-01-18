Эпидситуация в Мангистауской области нестабильная - облздрав

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области нестабильная. С начала года коронавирусной инфекцией заразились 1324 человека. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Аманбек Жумиров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, с начала года от коронавируса умер один человек, от пневмонии - три человека.

«За последние сутки коронавирус выявлен у 172 человек. Место с большим количеством очагов заболевания - Актау. В областном центре коронавирус выявлен у 103 человек. В Жанаозене - 12 человек, Мунайлинском районе - 34, Тупкараганском районе - 10, Каракиянском районе - 5, Бейнеуском районе - 8 человек. По области в 7 инфекционных стационарах функционируют 285 коек. Количество больных, получающих лечение в стационарах, на 1 января составило 23 человека, на сегодняшний день их количество увеличилось на 132 человека. То есть количество больных увеличилось в 5 раз. Из них 40 беременных и рожениц, 15 детей. С помощью кислородного баллона дышит 51 пациент», - сказал Аманбек Жумиров.

По состоянию на 16 января 2022 года в службе скорой помощи работают 53 бригады. Поступило 925 вызовов. Из них КВИ – 15, пневмония – 7, ОРВИ - 169. На уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи изолировано 1178 больных с КВИ.

Медицинские организации полностью обеспечены достаточными лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в настоящее время регион находится «красной» зоне.