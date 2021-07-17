РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:55, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Эпидситуация в Костанайской области остаётся напряжённой - главный санврач

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области с каждым днём растёт число заражённых коронавирусной инфекцией. Об эпидситуации в регионе проинформировал на брифинге главный санврач области Ермуханбет Даулетбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация в Костанайской области остаётся напряжённой. С 11 июля 2021 года область перешла в «красную» зону. Отмечается значительный рост заболеваемости в последние 6 дней - от 53 до 116 случаев в сутки. Темпы прироста да последние 7 дней составили 0,65%, - сообщил он. — Только за последнюю неделю зарегистрировано 639 случаев. Из общего числа случаев 17,9% зарегистрированы среди контактных лиц, 5,1% выявлены в ходе профобследования и 76,8% среди пациентов по самообращению»

    Основная заболеваемость приходится на областной центр - в Костанае в общем зафиксировано 8641 случаев КВИ или 48,33% от общего числа заболевших в области.

    По информации заместителя руководителя управления здравоохранения Анжелы Бексултановой, в 22 стационарах региона развёрнуто 1302 койки, в которых уже лечатся 575 пациентов. Загруженность составляет 44%.

    «Отмечается увеличение темпов госпитализации в стационары. В реанимации находятся 34 пациента, из них 22- в тяжёлом состоянии. По возрастам, в основном, континент - люди от 60 до 70 лет. У них идёт прогрессирующее заболевание за счёт сопутствующих», - пояснила А. Бексултанова.

    В связи с увеличением темпов заражения коронавирусом, в регионе активно продолжается вакцинация населения. Прививку можно получить в 30 медицинских организациях. На сегодняшний день, по словам А. Бексултановой, первый компонент вакцины получили уже более 217 тысяч человек, из них второй компонент - более 109 тысяч человек.

    Медики просят население добросовестнее соблюдались меры профилактики - это масочный режим, социальная дистанция, личная гигиена, а также вакцинация.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!