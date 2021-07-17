Эпидситуация в Костанайской области остаётся напряжённой - главный санврач

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области с каждым днём растёт число заражённых коронавирусной инфекцией. Об эпидситуации в регионе проинформировал на брифинге главный санврач области Ермуханбет Даулетбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация в Костанайской области остаётся напряжённой. С 11 июля 2021 года область перешла в «красную» зону. Отмечается значительный рост заболеваемости в последние 6 дней - от 53 до 116 случаев в сутки. Темпы прироста да последние 7 дней составили 0,65%, - сообщил он. — Только за последнюю неделю зарегистрировано 639 случаев. Из общего числа случаев 17,9% зарегистрированы среди контактных лиц, 5,1% выявлены в ходе профобследования и 76,8% среди пациентов по самообращению»

Основная заболеваемость приходится на областной центр - в Костанае в общем зафиксировано 8641 случаев КВИ или 48,33% от общего числа заболевших в области.

По информации заместителя руководителя управления здравоохранения Анжелы Бексултановой, в 22 стационарах региона развёрнуто 1302 койки, в которых уже лечатся 575 пациентов. Загруженность составляет 44%.

«Отмечается увеличение темпов госпитализации в стационары. В реанимации находятся 34 пациента, из них 22- в тяжёлом состоянии. По возрастам, в основном, континент - люди от 60 до 70 лет. У них идёт прогрессирующее заболевание за счёт сопутствующих», - пояснила А. Бексултанова.

В связи с увеличением темпов заражения коронавирусом, в регионе активно продолжается вакцинация населения. Прививку можно получить в 30 медицинских организациях. На сегодняшний день, по словам А. Бексултановой, первый компонент вакцины получили уже более 217 тысяч человек, из них второй компонент - более 109 тысяч человек.

Медики просят население добросовестнее соблюдались меры профилактики - это масочный режим, социальная дистанция, личная гигиена, а также вакцинация.