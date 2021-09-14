Эпидситуация в Казахстане улучшается - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Снизилась загруженность больниц, инфекционные и реанимационные места в больницах заняты на 35%, 57 стационаров, находящихся в качестве инфекционных, переведены в стандартный профильный режим приема пациентов без коронавируса», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в республике увеличивается выход регионов из «красной зоны», в «желтую зону» входит пять регионов: Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская и Кызылординская области.

«Главная задача сейчас - добиться устойчивого снижения заболеваемости в областях, находящихся в «красной зоне». С учетом начала нового учебного года, на особом контроле держать соблюдение санитарных норм в организациях образования», - подчеркнул Аскар Мамин.