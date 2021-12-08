Эпидситуация в Алматы стабилизировалась - Бакытжан Сагинтаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году мы принимали масштабные меры для борьбы с коронавирусом. Как видим, это принесло свои результаты. С начала прививочной кампании уже вакцинировались более миллиона алматинцев», - сказал во время пресс-конференции в СЦК Бакытжан Сагинтаев.

По данным акима, для вакцинации детей, беременных и кормящих в город поставлены 23,4 тысячи доз вакцины Pfizer. Уже данной вакциной привиты более 18,7 тысячи человек.

«Эпидемиологическая ситуация в Алматы стабилизировалась. Мы находимся в «зеленой» зоне. Суточный прирост составляет 0,2%», - проинформировал аким.

По информации акимата, 7 декабря выздоровели от COVID-19 68 человек. В инфекционных стационарах получают лечение 243 пациента.

«Сегодня показатель оснащенности по объектам здравоохранения составляет 91,5%, оснащенность отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии доведена до 100%», - сказал Бакытжан Сагинтаев.



