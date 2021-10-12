Эпидситуация  в Алматы стабилизировалась - аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уровень заболеваемости коронавирусом в Алматы стабилизировался. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Показатель недельной заболеваемости Алматы на 100 тысяч населения снизился со 169 до 134,6.

С начала года по 10 октября зарегистрировано 154,7 тыс. случаев КВИ, за последние сутки - 326 случаев. При этом индекс заражаемости снизился с 0,94 до 0,89 за истекшую неделю.

Б. Сагинтаев поручил усилить разъяснительную работу по вакцинации, продолжить мониторинг эпидситуации на объектах образования, продолжить контроль за соблюдением ограничительных мер.

Кроме того, управлению общественного здоровья поручено продолжить вакцинацию против гриппа и болезней, входящих в календарь прививок.

За 10 октября зарегистрировано 326 случаев коронавирусной инфекции, из них 315 случаев с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 1 565 человек, в том числе 61 ребенок.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии - 150 пациентов. На ИВЛ - 29, на неинвазивной ИВЛ- 79, High flow занято 28 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 3 297 пациентов, с симптомами - 3167.

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 814 человек, вторым компонентом - 941 человек. С 1 февраля по 10 октября текущего года I компонентом вакцинированы 968 197 человек, II компонентом - 885 360 человек.

Мониторинговые группы с 4 по 10 октября провели 195 рейдов, на 24 объектах выявлены нарушения карантинных ограничений. Составлено 106 протоколов, из них на юридические лица составлен 21 протокол на сумму более 7 млн тенге. За нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 85 протоколов на сумму 3,7 млн тенге.

По проекту Ashyq с 29 сентября по 5 октября текущего года «красный» статус подтвержден у 171 посетителя объектов, участвующих в проекте, «желтый»- у 37. С 4 по 8 октября 114 физических лиц с «красным» статусом оштрафованы на 30 МРП каждый за нарушение режима самоизоляции.