Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы, главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 24 июля эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе резко ухудшилась, за прошедшие сутки в городе 1080 случаев, а на протяжении недели заболеваемость зарегистрировалась от 800 до 998 случаев», - сказал на брифинге в РСК Жандарбек Бекшин.

Причина роста распространение в городе с 18 июля варианта «дельта», который обладает более высокой контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические проявления.

За последние 7 дней продолжается нарастание удельного веса «симптомных» больных с 88% за предыдущие 7 дней до 90%, против 50% во время первой волны эпидемии в прошлом году, обусловленной уханьским вариантом COVID-19.

За истекшие 7 дней, в сравнении с предыдущими 7 днями, заболеваемость КВИ возросла в 1,3 раза, суточный прирост составил более 1%, что свидетельствует о нарастающем темпе распространения КВИ в обществе, требующая введение более жестких ограничительных мер.

Анализ возрастного состава за последние две недели показал прежнюю нацеленность вируса на детей и молодых людей ввиду высокой контагиозности варианта «дельта»: удельный вес детей до 14 лет возрос на 1% и остается высоким на уровне 14%; остается высоким удельный вес заболевших граждан 40 – 59 лет - на уровне 25%. Удельный вес заражений среди лиц старшего возраста 60 лет возрос на 1,1% за счет лиц 70 лет и старше

Сравнительная оценка мест заражения КВИ показала рост заражений во всех основных местах: объекты торговли – 40% больных (рост на 9%), общественный транспорт – 20% больных (рост на 3,6%), контакты в семьях – 19% больных (рост почти на 2%), рынки - 16% больных (рост на 5%)

На 24 июля вакцинация первым компонентом составила 61,9% от плана и 33% от численности населения, вторым компонентом – 39% от плана и 21% от официальной численности населения, что все еще не обеспечивает стабилизацию очередной волны эпидемии.

Зарегистрировано 250 заболевших из числа вакцинированных, из них 178 заболевших, с законченным курсом вакцинации (160 были привиты вакциной Спутник – V, 13 -Hayat – Vac, 4 - KazVac, 1- CoronaVac), что составляет 0,04%, это свидетельствует об эффективности вакцинации в Алматы на 99,9%.

Напомним, с 26 июля в Алматы ужесточат карантин.



