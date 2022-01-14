Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась - главный санврач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы резко ухудшилась. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций Алматы рассказала главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В матрице оценки эпидемиологической ситуации по РК Алматы третий день находится в «красной» зоне.

«Недельная заболеваемость на 100 тысяч населения увеличилась в 2,2 раза с 47,6 (972 случаев) до 105,6 (2156 случаев) на фоне увеличения индекса передачи инфекции с 1,4 до 2,5 (в 1,8 раз).

Очередная волна эпидемии началась после новогодних праздников и известных событий начала января текущего года и обусловлена штаммом «омикрон». Это лабораторно подтверждается результатами полногеномного секвенирования от 6 января - в 8 пробах из 96 образцов Министерство здравоохранения РК обнаружили штамм «омикрон», из них 7 проб были из Алматы. Штаммы «дельта» обнаружены в 71% проб, «дельта- плюс» - в 16%, другие штаммы - 4,7%», - рассказала главный санврач города.

По её словам, резко увеличились как недельная заболеваемость, так и случаи повторных заражений ранее переболевших КВИ с 10 случаев за предыдущие 7 дней до 66 случаев за последние, увеличение бессимптомных форм с 6% в декабре месяце до 11%, что затрудняет своевременное выявление и изоляцию заболевших.

«Удельный вес зараженных коронавирусом резко возрос среди лиц от 20 до 40 лет на 16,4% и среди подростков на 1,1%, что также характерно для штамма «омикрон», - уточнила спикер.

Ранее сообщалось, что в Алматы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом усилят ограничительные меры.