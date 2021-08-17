Эпидситуация в Алматы остается напряженной – Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы продолжает оставаться напряженной, со стабилизацией регистрации КВИ в районе 1,5 тысячи случаев в сутки. Данная ситуация сохраняется с 28 июля. В августе до сегодня зарегистрировано 24,3 тысячи случаев, с начала года - 105,6 тысячи случаев», - сказал он, выступая на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

За истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, регистрация случаев КВИ стабилизировалась с тенденцией к снижению на уровне 10,7 – 10,5 тысячи случаев, суточный прирост снизился с 1,5% в первых числах августа до 1,22% на сегодня.

Ранее было опубликовано новое постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» Главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.