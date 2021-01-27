Эпидситуация в Алматы остается напряженной – Жандарбек  Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной, за последние 4 дня ухудшилась, регистрируется по 125 – 132 случаев в день. В результате Алматы перешел в «красную» зону матрицы оценки эпидемиологической ситуации.

С начала эпидемии на 27 января в Алматы зарегистрировано 21547 случаев коронавирусной инфекции, а также 1662 коронавирусной пневмонии.

За 26 дней января зарегистрировано 3026 случаев КВИ и 237 случаев пневмонии, что соответствует прогнозу (3500 – 3800 случаев в январе).

«Касательно перехода Алматы в «красную» зону, разъясняем: эпидемиологический процесс инфекционных заболеваний имеет волнообразное течение (чередование подъемов и спадов), в том числе COVID-19. С начала эпидемии COVID-19 в Алматы в марте – апреле началась первая волна (82 и 969 случаев), достигнув пика в июле, когда было зарегистрировано более 6 тысяч случаев, с последующим спадом в сентябре до 165 случаев. С октября (366 случаев) начался подъем заболеваемости (вторая волна), продолжающаяся и в настоящее время. С 8 декабря г. Алматы находился в «желтой» зоне, приграничной с «зеленой», в результате кратковременно переходил в «зеленую» зону. Но с 31 декабря начался резкий рост заболеваемости, когда было зарегистрировано 110 случаев и увеличилось 24 января до 132 случаев в день, когда мы находились на границе «желтой» и «красной» зон, а с 25 января перешли в «красную» зону», - сказал Жандарбек Бекшин.

Эпидемиологическими расследованиями случаев КВИ установлено заражение в общественных местах 40% заболевших и в общественном транспорте 20% заболевших, а также в семьях - 28% заболевших членов семьи. Отмечается увеличение заражений в семейных мероприятиях (тои, дни рождения и другие) за последние 3 недели, а также заражения связаны с посещением кинотеатров и театров.

Высокая заболеваемость КВИ регистрируется среди граждан 20 – 39 лет на уровне 35%, среди 40 – 59 лет на уровне 27 - 28%, что коррелирует с посещением объектов торговли (ТРЦ, ТД, рынки) и общепита, пользованием общественным транспортом.

«Департамент по Алматы систематически проводит работу по предупреждению населения о необходимости соблюдения социальной дистанции, масочного режима, избегания мест массового скопления людей, о чем не наслышаны только младенцы. Мы работаем в рамках обязательной реализации постановления ГГСВр РК по введению ограничительных мер, соответствующих «красной» зоне», - добавил Жандарбек Бекшин.

Несмотря на проводимые рейды мониторинговых групп акиматов, юридическими и физическими лицами продолжаются нарушения ограничительных мер. По мониторинговым группа - с 1 по 26 января 2021 года проведено 332 рейдов, охвачено 2544 объектов, выявлено 180 (7%) объектов с нарушениями карантинных мер.

Составлено 107 протоколов, из них наложено на юридические лица 29 протоколов на сумму 10 399 105 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 78 протоколов, на сумму 3 412 890 тенге.

Только за январь выявлено 130 объектов со злостными нарушениями ограничительных мер, с 1 по 26 января 2021 года наложено штрафов на сумму 3 690 005 тенге, а за нарушения масочного режима в отношении физических лиц - на сумму 2 056 485 тенге.