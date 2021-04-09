Эпидситуация в Алматы остается напряженной с тенденцией к ухудшению

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) Алматы рассказали об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы остается напряженной с тенденцией к ухудшению. С начала эпидемии на 9 апреля зарегистрировано 39 655 случаев коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения 1 948,9), с начала 2021 года 21 134 случаев (показатель на 100 тысяч населения 1 038,7), в марте месяце – 9 525 случаев, за 8 дней апреля – 5 057 случаев, за последние сутки 717 случаев. Суточный прирост составил 1,8. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней 231,3 против 215,2 за предыдущие 7 дней при репродуктивном числе R – 1,132», - отметили в пресс-службе департамента.

По информации эпидемиологов, в настоящее время в Алматы продолжается третья волна коронавируса. При первой волне пик заболеваемости был в июле 2020 года – 6 372 случая, пик второй волны, начавшейся с октября 2020 года, зарегистрирован в январе текущего года – 3 607 случаев, третья волна началась с марта, обусловленная мутированными штаммами коронавирусной инфекции (южно-африканским и британским) – 14 582 случаев на текущий день с 1 марта.

«Рост заболеваемости КВИ среди детей до 1 года продолжается, достигнув 64 случаев в неделю: 1 неделя марта – 12 случаев (обычное течение КВИ), 2 неделя – 27 случаев (начало регистрации мутированных штаммов), 3 неделя – 41 случаев, 4 неделя – 54 случаев, 1 неделя апреля – 64 случаев, т.е. недельная регистрация случаев КВИ среди детей до 1 года возросла в 5,3 раза, чем до распространения мутированных штаммов КВИ; среди детей до 14 лет – с 107 случаев до 372, т.е. в 3,5 раза», - подчеркнули в департаменте.

За последние 14 дней отмечается снижение заболеваемости КВИ на 1,1% среди подростков 15 – 19 лет (с 4,5 до 3,4%), среди граждан 20 – 39 лет на 3,5% (с 39,1 до 35,6%). Напротив, среди граждан 40 – 59 лет и старше 60 лет заболеваемость возросла на 1,4% (с 26,7 до 28,1%) и на 4% (с 19,2 до 23,0%) соответственно. Данная ситуация свидетельствует о нацеленности мутированного вируса на младенческие, детские и старшие возраста – 60 лет и более.

«Причинами такого роста коронавирусной инфекции в городе Алматы является, прежде всего, распространение мутированных штаммов COVID-19», - отметили в ДСЭК.