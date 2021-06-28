Эпидситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением штамма «дельта»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением штамма «дельта». Об этом сообщил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на площадке Региональной службы коммуникаций, руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в июне в городе зарегистрировано свыше 3 800 случаев заражения коронавирусом.

Главный санврач Алматы призвал население серьезно относиться к данным эпидемиологов и медиков. По его мнению, сейчас крайне важно соблюдать правила санитарной безопасности: носить маски, придерживаться социальной дистанции, чаще мыть руки и, конечно, вакцинироваться.

«С начала года в Алматы зарегистрирован 55 101 случай КВИ, в июне – 3 889. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла в 1,7 раза - с 742 до 1 237 случаев заражения. За последние сутки зарегистрировано 215 случаев КВИ», - сказал в ходе брифинга руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

По его мнению, эпидемиологическая ситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением более контагиозного мутированного штамма «дельта».

По сведениям эпидемиологов, среднесуточные положительные результаты ПЦР возросли со 114 до 188. Удельный вес больных КВИ с симптомами за последнюю неделю увеличился с 32% до 53%, что говорит о более высокой патогенности штамма «дельта» COVID-19.

«В связи с резким ростом числа зараженных нами проведены исследования на наличие мутировавших штаммов. В результате из 131 образца, взятого у больных КВИ, выявлено 77 «альфа», британских штаммов, в 46 образцах – «дельта», индийских штаммов. Кроме того, зафиксировано два «гамма», южноафриканских штаммов и один нью-йоркский, «бетта» штамм. Другими словами, получен однозначный вывод, что осложнение эпидемиологической ситуации произошло в результате распространения штамма «альфа», а очередной подъем заболеваемости вызван штаммом «дельта», ввезенным предположительно из города Нур-Султан и России», - сообщил Жандарбек Бекшин.

Главный санврач Алматы пояснил, что предпринимаемые ограничительные меры необходимы, чтобы не ухудшать и без того сложную эпидобстановку. В этих условиях, по мнению Ж. Бекшина, есть единственная возможность не заболеть – это вакцинироваться и продолжать соблюдать санитарные нормы.