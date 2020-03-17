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Эпидситуация в Актюбинской области стабильная

17 Марта 2020 12:53
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Эпидситуация в Актюбинской области стабильная

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная, случаев короновирусной инфекции не выявлено. Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся более 20 актюбинцев. Об этом рассказала в ходе онлайн выступления руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Случаев короновирусной инфекции в Актюбинской области не зарегистрировано. На стационарном лечении находятся 2 человека, прибывших из Италии, анализы у них отрицательные, через 2-3 дня мы их выпишем. На домашнем карантине находятся 15 человек, прибывших из стран категории 1 Б, 5 человек из стран 2-ой категории находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях», - сказала Н. Беркимбаева.

Также руководитель департамента посоветовала актюбинцам соблюдать меры профилактики – мыть лицо и руки с мылом, не посещать места массового скопления людей, в случае симптомов острой респираторной инфекции вызывать скорую помощь, а не обращаться в поликлиники. Для получения достоверной информации обращаться на сайты Министерства здравоохранения, в колл-центр 1406.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Минздрав РК, Здравоохранение, Общество, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Самал Ендибаева

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