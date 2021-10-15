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    14:23, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Эпидситуация стабильная: школьники Семея будут добираться на учебу самостоятельно

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее эпидемиологическая ситуация в учреждениях образования на сегодня стабильна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Школы в функционируют в привычном режиме. Если выявляется ребёнок с положительным результатом ПЦР-анализа, то весь класс переходит на дистанционку. Ведется работа по соблюдению дезрежима. В связи с улучшением эпидситуации, со следующей недели школьники будут добираться на учебу самостоятельно.

    25 автобусов, которые с 1 сентября были изъяты из общегородской маршрутной сети и направлены на перевозку школьников, теперь отменят. Подробнее об этом на пресс-конференции в РСК рассказала руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко.

    «С начала сентября более 3000 детей подвозили автобусами городского транспорта. Нужно отметить, что на начало сентября город находился в «красной» зоне. Из-за сложной эпидемиологической ситуации к имеющимся 29 школьным автобусам, которые занимаются подвозом учащихся из отдаленных районов, были добавлены еще 25 автобусов из общегородской маршрутной сети, которые также занимались подвозом учащихся города. Сегодня, когда город находится в «желтой» зоне, необходимость в этом отпала, и эти 25 автобусов вернутся на маршруты общественного транспорта. То есть, с понедельника дети будут добираться до школы самостоятельно. Те 29 автобусов, которые работали ранее, продолжат свою работу«, – сообщила Наталия Фесенко.

    В целом, как сообщили на конференции, эпидемиологическая ситуация в Семее стабильна. В целях предупреждения заболевания идет активная работа по вакцинации населения. На сегодня вакцинированы 213 тысяч семейчан. Работа в этом направлении продолжается.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Образование
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