Эпидситуация с КВИ в Атырауской области на 20 сентября

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в цифрах на 20 сентября рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения в Атырауской области, 433 пациента получают лечение в инфекционных стационарах; 34 пациента с Covid-19 лежат в реанимации; 4 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 5 человек скончались от Covid-19 за сутки; 1 534 пациента с Covid-19 получают лечение на дому; 251 человек вылечился от Covid-19;

В области продолжается вакцинация населения. I компонентом вакцин от Covid-19 привито 217 372 человек; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 171 159 человек. За день I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1264 местных жителя.

Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили за сутки у 75 жителей Атырауской области