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    23:50, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Эпидситуация с КВИ в Атырауской области на 20 сентября

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в цифрах на 20 сентября рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения в Атырауской области, 433 пациента получают лечение в инфекционных стационарах; 34 пациента с Covid-19 лежат в реанимации; 4 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 5 человек скончались от Covid-19 за сутки; 1 534 пациента с Covid-19 получают лечение на дому; 251 человек вылечился от Covid-19;

    В области продолжается вакцинация населения. I компонентом вакцин от Covid-19 привито 217 372 человек; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 171 159 человек. За день I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1264 местных жителя.

    Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили за сутки у 75 жителей Атырауской области


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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