РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Эпидситуация резко ухудшилась в Казахстане – Минздрав РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшилась в Казахстане. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане заболеваемость за последние две недели увеличилась на 41%. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции характеризуется резким ухудшением. За последние сутки зарегистрировано 4810 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 79 случаев с отрицательным ПЦР-тестом. Репродуктивное число с 1 января выросло в 2 раза», - сообщила Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

    Согласно матрице оценки эпидситуации, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Шымкент, Алматы и Атырауская область, в «желтой» зоне – 6 регионов Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Мангистауская области.

    7 регионов находятся в «зеленой» зоне.

    По данным министра, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние 2 недели отмечается в 12 регионах и выросла в 2,8 раза. При этом за последнюю неделю заболеваемость выросла в городах Нур-Султан в 9,9 раз, Шымкент – 3,7 раза, Алматы – 2,0 раза.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!