Эпидситуация резко ухудшилась в Казахстане – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшилась в Казахстане. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане заболеваемость за последние две недели увеличилась на 41%. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции характеризуется резким ухудшением. За последние сутки зарегистрировано 4810 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 79 случаев с отрицательным ПЦР-тестом. Репродуктивное число с 1 января выросло в 2 раза», - сообщила Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

Согласно матрице оценки эпидситуации, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Шымкент, Алматы и Атырауская область, в «желтой» зоне – 6 регионов Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Мангистауская области.

7 регионов находятся в «зеленой» зоне.

По данным министра, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние 2 недели отмечается в 12 регионах и выросла в 2,8 раза. При этом за последнюю неделю заболеваемость выросла в городах Нур-Султан в 9,9 раз, Шымкент – 3,7 раза, Алматы – 2,0 раза.