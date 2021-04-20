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    11:20, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане остается нестабильной

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В день в Нур-Султане регистрируется до 650 случаев коронавируса. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции остается нестабильной. Город более месяца находится в «красной зоне». В день регистрируется от 350 до 650 случаев. Показатели заболеваемости за последнюю неделю выше предыдущей недели на 17%, интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 326,2. Репродуктивное число – 1,07», - проинформировала главный санитарный врач столицы в ходе онлайн брифинга.

    С начала этого года число заболевших по городу превысило 21 тысячу, с начала пандемии зарегистрировано 40 169 случаев.

    По ее словам, в динамике увеличилось количество проведенных исследований. За неделю проведено 46 643, в среднем в сутки проводится 6 500 исследований.

    За сутки зарегистрирован 401 первичный случай (291 случай с симптомами, 110 бессимптомных случаев).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Общество
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