Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане остается нестабильной
«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции остается нестабильной. Город более месяца находится в «красной зоне». В день регистрируется от 350 до 650 случаев. Показатели заболеваемости за последнюю неделю выше предыдущей недели на 17%, интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 326,2. Репродуктивное число – 1,07», - проинформировала главный санитарный врач столицы в ходе онлайн брифинга.
С начала этого года число заболевших по городу превысило 21 тысячу, с начала пандемии зарегистрировано 40 169 случаев.
По ее словам, в динамике увеличилось количество проведенных исследований. За неделю проведено 46 643, в среднем в сутки проводится 6 500 исследований.
За сутки зарегистрирован 401 первичный случай (291 случай с симптомами, 110 бессимптомных случаев).