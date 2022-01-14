Эпидситуация по КВИ ухудшается с каждым днем в Акмолинской области – санврачи региона

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вчера Акмолинская область перешла в «желтую» зону, а сегодня уже шагнула в «красную». По словам санврачей региона, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшается с каждым днем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, за сутки в регионе зарегистрировано 290 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе с симптомами – 254 случая, без симптомов – 36. Прирост за сутки составил 0,6%.

Выявлено при обращении с симптомами ОРВИ – 215 человек (72,4%), среди контактных - 53 случая (20,2%), при профобследовании - 22 (7,2%).

«Среди взрослых – 271 случай, среди детей до 14 лет - 19. По профессиональному составу основную часть инфицированных составили работающие - 112, пенсионеры - 44, медицинские работники - 22, силовые структуры - 15, госслужащие – 13, неорганизованные лица - 13, школьники - 9, студенты – 5, организованные дети - 1, прочие – 56», - отметили в ведомстве.

Случаи заболевания зарегистрированы в Кокшетау - 101, Бурабайском районе - 100, Ерейментауском - 20, Зерендинском - 19, Буландынском и Шортандинском - по 13, Целиноградском - 5, Аршалынском и Егиндыкольском - по 4, Есильском и Сандыктауском - по 3, Аккольском и Атбасарском - по 2, Биржан Сал - 1.

Из 290 положительных случаев КВИ по 201 установлены предполагаемые места заражения.

«Из установленных 201 места заражения в 53 случаях заражение произошло по контакту с больным в очаге, в 148 случаях при посещении общественных мест: из них в общественном транспорте - 35, люди инфицировались при посещении продуктовых магазинов, супермаркетов - 25 случаев, при посещении внутриквартальных магазинов - 26, при посещении продуктовых рынков - 15, семейные мероприятия - 13, медучреждения - 18, поездки в другие регионы – 16», - добавили в ведомстве.

Санврачи региона призвали акмолинцев строго соблюдать ограничительные карантинные меры.

«Напоминаем, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции, ревакцинация повысит имеющейся иммунитет. Прививочные пункты работают во всех поликлиниках региона. Только проявив ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих людей, мы сможем избежать ухудшения эпидемиологической ситуации», - резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Акмолинская область перешла в «красную» зону.

Всего за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10418 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.