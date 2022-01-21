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Эпидситуация по коронавирусу в Казахстане на сегодня
21 Января 2022 08:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
В «желтой» зоне: Туркестанская область.
В «зеленой» зоне: нет регионов.
В целом, Республика Казахстан остается в «красной зоне» по темпам распространения коронавируса.
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