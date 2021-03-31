Эпидситуация по коронавирусу в Алматы продолжает осложняться - Асель Калыкова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация остается крайне напряженной в Алматы. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным спикера, с начала года в городе зарегистрировано 15 562 случая заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 526 случаев, суточный прирост составил 1,5.

На текущий день состоит под медицинским наблюдением 3088 активных очагов КВИ. На стационарном лечении находятся 2759 больных КВИ, на амбулаторном лечении и наблюдении – 3257, из них бессимптомных 985, с легкой и средней степенью тяжести – 2272.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация по КВИ продолжает осложняться - в сравнении с началом эпидемии прошлого года (первая волна), когда пик заболеваемости был в июле с регистрацией 6372 случая с началом подъема в апреле месяце – с регистрацией 969 случаев. Вторая волна началась с октября месяца 2020 года с 366 случаев, достигнув пика в январе месяце текущего года до 3607 случаев, с небольшим спадом в феврале до 2366 случаев и началом третьей волны, обусловленной мутированными штаммами коронавирусной инфекции (южноафриканской и британской) – 9010 случаев на текущий день», - сообщила Асель Калыкова.

Подъем заболеваемости совпадает с выявлением мутированных штаммов, при которых отмечается укороченный инкубационный период, поражение всех возрастных групп.

Динамика развития эпидемии КВИ за последние 7 дней: 23 марта – 380 случаев, 24 марта – 341 случай, 25 марта – 330 случаев, 26 марта - 450 случаев, 27 марта – 510 случаев, 28 марта – 415 случаев, 29 марта – 545 случаев, 30 марта – 526.

Регистрируется рост распространения инфекции, что подтверждает высокую контагиозность мутированных штаммов КВИ. Вместе с тем, по данным ДСЭК, проведена оценка принятых с 20 марта мероприятий по стабилизации эпидемиологической ситуации, при которой установлено, что снизился удельный вес заразившихся на объектах торговли более чем на 3% (с 23,7% до 20,5%) как результат приостановлений ТРЦ и ТД, рынков в выходные дни, в 3,5 раза – в предприятиях общепита. Определенный эффект достигнут по снижению заражения на 2% при контактах с больным по месту занятости, на 1% в общественном транспорте.