Эпидситуация по коронавирусу остается напряженной - Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной, но при этом за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей ситуация стабилизируется. С начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 250 тысяч человек, среднесуточное количество случаев за последнюю неделю составило более 8 тысяч случаев», - сообщила Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

По-прежнему, согласно матрице, вся республика и 14 регионов находятся в «красной» зоне, Кызылординская область и город Шымкент перешли в «желтую» зону, в «зеленой» зоне находится Туркестанская область. В январе по сравнению с декабрем уровень летальности от КВИ снижен в 1,3 раза.

«За последние две недели уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 2,4 раза. При этом наибольший рост заболеваемости от 6,0 раз отмечается в 5 регионах - Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. От 2 до 6 раз заболеваемость выросла в 7 регионах: Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях и в городе Алматы. Рост до 2,0 раз – в 5 регионах: Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях и в городах Нур-Султан и Шымкент», - отметила министр.

В этой связи, глава Минздрава попросила местных исполнительных органов продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики КВИ.