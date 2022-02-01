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Эпидситуация по коронавирусу остается напряженной - Ажар Гиният

1 Февраля 2022 09:37
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Эпидситуация по коронавирусу остается напряженной - Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной, но при этом за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей ситуация стабилизируется. С начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 250 тысяч человек, среднесуточное количество случаев за последнюю неделю составило более 8 тысяч случаев», - сообщила Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

По-прежнему, согласно матрице, вся республика и 14 регионов находятся в «красной» зоне, Кызылординская область и город Шымкент перешли в «желтую» зону, в «зеленой» зоне находится Туркестанская область. В январе по сравнению с декабрем уровень летальности от КВИ снижен в 1,3 раза.

«За последние две недели уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 2,4 раза. При этом наибольший рост заболеваемости от 6,0 раз отмечается в 5 регионах - Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. От 2 до 6 раз заболеваемость выросла в 7 регионах: Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях и в городе Алматы. Рост до 2,0 раз – в 5 регионах: Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях и в городах Нур-Султан и Шымкент», - отметила министр.

В этой связи, глава Минздрава попросила местных исполнительных органов продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики КВИ.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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