Эпидситуация остается напряженной! - главный госсанврач Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области остается достаточно напряженной. В регионе даже зарегистрированы два летальных случая среди детей, больных коронавирусной инфекцией. О том, как начнут работу учебные заведения 1 сентября и как идет процесс вакцинации населения, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина.

- Айнагуль Советовна, какова эпидситуация по Акмолинской области на сегодняшний день?

- На сегодня эпидемилологическая ситуация в регионе остается напряженная. Ежедневно регистрируется порядка 270 случаев заболевания. Если брать в сравнение июль и июнь, то в июле было зарегистрировано в 3,5 раза больше случаев КВИ, чем в июне (в июле – 5189, в июне - 1449). Но за 15 дней августа у нас уже зарегистрировано более 4 тысяч случаев! Если темпы заболевания не снизятся, за август будет гораздо большая цифра – около 7-8 тысяч случаев.

- Все чаще говорят о том, что возраст заболевших помолодел…

- Да, это действительно так. А еще - гораздо больше заболевает детей. Ежедневно практически 15-20 детей школьного возраста. Если бы это был май, то можно было бы связать это с организованными коллективами, но сейчас организованных коллективов нет. Детские оздоровительные центры тоже практически уже завершили работу. В основном дети заболевают по контакту дома, заражаясь от родителей и родственников. Поэтому мы сейчас и говорим о том, что необходимо, чтобы взрослое население, не имеющее каких-то медоотводов, вакцинировалось, чтобы защитить наших детей.

- Как переносят КВИ беременные и дети в акмолинском регионе?

- На сегодня у нас почти 1000 беременных женщин уже заболели КВИ. Материнская смертность выросла в три раза, из четырех случаев материнской смертности три – от последствий КВИ. 78 детей в этом году родились в условиях инфекционного стационара.

Более 100 детей в возрасте до года с начала августа заразились КВИ. В основном в домашних очагах - от взрослых и контактных детей. К сожалению, в июле в Шортандинском районе умер 2,5-месячный малыш, у которого была двустороння пневмония, ПЦР положительный. Ребенка привезли в Аршалынскую больницу, но там он пробыл буквально несколько часов и скончался. А в детской областной больнице у нас находился ребенок в возрасте 4,5 лет, у которого было сопутствующее онкологическое заболевание. Мальчик около двух недель находился на аппарате ИВЛ, но, к сожалению, скончался. В этот же период поступил еще один 7-летний ребенок, больной КВИ, с сахарным диабетом. Но, к счастью, его удалось спасти. Все это говорит о том, что дети болеют, и порой очень сильно – с пневмониями и осложнениями. И чтобы их защитить, мы должны сегодня вакцинироваться.

- Начнут ли работу школы области с 1 сентября в штатном режиме?

- На заседании правительства Министерством образования было озвучено, что учеба планируется в штатном режиме, но при условии, что персонал школ, вузов, ссузов будет привит на 100%. Поэтому необходимо достичь 100-процентной вакцинации подлежащего контингента, за исключением беременных, кормящих, лиц с аллергическими реакциями, хроническими заболеваниями в стадии обострения. У нас на сегодня по области учителя привились практически на 90%, но есть ряд школ, где меньше 70%. Сейчас мы ведем разъяснительную работу. Предыдущий год показал, что онлайн-учеба не всегда воспринимается детьми хорошо. И если второй год дети будут учиться в таком же формате, думаю, это значительно скажется на успеваемости. Кроме того, если сейчас провести медосмотр учащихся, то, думаю, мы увидим значительное повышение цифр по ожирению среди школьников, т.к. дети мало двигаются, и рост нарушений зрения, т.к. дети постоянно в телефонах. Сейчас даже шутят – наступило время специалистов, которые купили дипломы, а дальше наступит время специалистов, которые учились дистанционно. Поэтому необходимо вернуться в прежний формат. Повторюсь, у каждого должна быть своя гражданская позиция - привиться и защитить детей, беременных женщин, другой контингент, который хочет, но не может привиться.

Кроме того, во всех школах будет внедрена программа Ashyq, по которой будут проверять всех посетителей.

- Часто в соцсетях пишут, что если оба родителя не будут привиты, ребенка не возьмут в школу, так ли это?

- Такого требования нет. Но, как я и говорила, дети в основном заражаются за счет контактов в семье, поэтому для того, чтобы защитить своих детей, считаю, что родители должны быть привиты.

- Говоря о вакцинации, некоторые апеллируют тем, что и вакцинированные болеют. Много ли вакцинированных заболело КВИ в Акмолинской области?

- В основном болеют невакцинированные. У нас 738 тысяч население. Из них 245 тысяч привито первым компонентом. 33 тысячи переболели. Умножим эти 33 тысячи на 2, так как есть те, кто не обращался и переболел дома. Остается около 400 тысяч – это те люди, кто не переболел и не вакцинировался, то есть не имеют иммунитета к болезни. И это практически 58% от общего населения области. И надеяться здесь на свой иммунитет нельзя, время не позволяет.

Да, вакцинированные болеют, но по какой причине? Во-первых, вакцины не дают 100% защиты от заболевания, но по анализу, который мы делаем среди заболевших вакцинированных, мы видим, что они переносят болезнь легче, чем те, кто впервые столкнулся с этой инфекцией. При этом 50% тех, кто заболел среди вакцинированных, заболели после первого компонента, когда иммунитет еще не сформировался. А если человек заболел до 14 дня, то, скорее всего, он вообще был уже в инкубационном периоде болезни, когда прививался. И даже при получении второго компонента вакцины человек может заболеть. Но если брать тех, кто заболел через несколько месяцев после второго компонента вакцины, их всего порядка 140 человек по Акмолинской области. И если взять этих 140 человек от 245 тысяч вакцинированных, то это всего 0,03%. При этом по каждому случаю нужно проводить расследование, соблюдал ли человек карантинные меры, носил ли маску, не посещал ли места массового скопления, ведь есть еще понятие «вирусная нагрузка». Если у человека иммунитет сформировался, но у него в семье, к примеру, будет заболевший, то при ежедневном контакте он может тоже заболеть. Но у нас на работе есть случай, когда вся семья сотрудника заболела КВИ, а сам он, вакцинированный, находясь ежедневно с ними в контакте, ухаживая за больными, не заболел.

- Айнагуль Советовна, как обстоят дела в области с летальностью?

- У нас сейчас идет рост летальности. В июле по сравнению с июнем рост идет более чем в два раза. За 15 дней августа летальность в инфекционных стационарах еще больше, чем в июле. Это не только смерти от КВИ, но те случаи, когда у лиц с хроническими заболеваниями в результате коронавируса пошло обострение, и человек, к примеру, умирает от почечной или сердечной недостаточности. Но это все последствия КВИ.

- Среди летальных случаев есть вакцинированные?

- У нас в области не зарегистрированы. Есть вакцинированные лица, которые попадали в реанимацию с КВИ. Их было всего девять. Каждый случай мы разбираем детально, проводим заседание комиссии...

- Были ли среди них те, кто купил паспорта вакцинации?

- Сейчас это трудно доказать. К примеру, многие из СКО прививались в Кокшетау. Некоторые, как оказалось, воспользовались и купили паспорт. К примеру, одна 53-летняя предпринимательница из СКО, которая недавно умерла от КВИ, перед смертью призналась, что купила паспорт в Кокшетау.

Конечно, вызывают сомнения те вакцинированные, кто заболел КВИ. Может, не сработал иммунитет, но есть и определенный процент людей, кто купил паспорта. Особенные сомнения по тем вакцинированным, кто попал в реанимацию. Поэтому все материалы на таких людей передаются в соответствующие органы, которые проверяют.

Сейчас мы просим, чтобы в прививочных пунктах были установлены камеры, чтобы все фиксировалось и можно было проверить. Это снизит количество желающих купить паспорта. Не зря говорят, паспорт вакцинации может быть липовым, а справка о смерти будет настоящей… Также вопрос стоит на сегодня и по медотводам. Те, кто не хочет получать вакцину, могут провоцировать медработников, чтобы они сделали им медотвод. Сейчас этот вопрос тщательно изучается.

- Насколько занят коечный фонд в Акмолинской области на сегодня?

- Занятость инфекционных коек на 16 августа составила 54%, занятость реанимационных коек – 61%. За месяц произошел рост по занятости инфекционных и реанимационных коек в 1,5 раза. Если на 15 июля было занято 880 инфекционных коек, то на 16 августа – 1343. Занятость реанимационных коек на 15 июля - 76, а на 16 августа – 117. Причина такой занятости реанимационных коек – позднее обращение и самолечение граждан, а также агрессивное течение заболевания и циркуляция дельта-штамма.

- Как идет в регионе вакцинация и какие вакцины есть в наличии?

- На сегодняшний день первым компонентом уже привито 245 162 человека. Это 59,6%. Вторым компонентом провакцинировано 189 000 (46%). Но для коллективного иммунитета порог в 60% должны составить те, кто провакцинирован двумя компонентами, поэтому нам нужно провакцинировать еще 14% подлежащего населения.

Сейчас в регионе в наличии вакцины Спутник V и QazVac. Ожидается на этой неделе поставка 22 000 доз вакцины Vero Cell китайского производства. Но сейчас неважно, какая вакцина есть в наличии, нужно идти и прививаться. Время сейчас играет против нас.

- Ну и напоследок, насколько помогает проект Ashyqв выявлении нарушителей карантина?

- У нас с 29 июля расширен перечень объектов, участвующих в проекте Ashyq. Включены торговые дома, цоны, вузы, ссузы. И за две недели количество предприятий, участвующих в программе Ashyq, увеличилось с 680 до 3,5 тысяч. Из-за масштабирования проекта у нас выявляется большое количество нарушителей домашнего карантина. С апреля по 16 августа выявлено 1152 нарушителя, из них 758 – с «красным» и 394 – с «желтым» статусами. То есть 70% нарушителей не контактные, а именно больные КВИ.

В отношении нарушителей домашнего карантина накладывается штраф по ст. 425 в размере 30 МРП. У нас с 10 июня наложен уже 71 штраф. Данные нарушителей публикуются на сайте областного акимата.

Хотелось бы обратиться к населению не игнорировать программу Ashyq, она является эффективной. Если предприятие или организация работают по этому проекту, находясь в них, чувствуешь себя в безопасности. А предпринимателей прошу добросовестно выполнять свою работу и проверять всех посетителей, потому как мы проводим мониторинг, и уже есть такие факты, когда предприниматели недобросовестно выполняют алгоритм и часть людей пропускается без сканирования.

Хотела бы сказать также акмолинцам, что вакцинация на сегодня наиболее эффективный способ предупреждения коронавирусной инфекции. Только вместе мы сможем остановить эту болезнь. И те, кто сегодня еще не получил прививку и не сделал свой выбор, прошу вас - провакцинируйтесь. Защитите своих детей и своих родных, всех тех, кто не может привиться по состоянию здоровья. Берегите себя и своих близких!

- Спасибо за интервью!