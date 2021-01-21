Эпидситуация нестабильна: акмолинцев призвали не ходить в гости на согым
Как отметила на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, эпидемиологическая ситуация по региону оценивается как нестабильная. Область по приросту заболеваемости находится в «красной» зоне.
Наиболее высокие показатели по заболевшим демонстрируют города Кокшетау (45%), Степногорск, Бурабайский, Сандыктауский и Зерендинский районы. Из общего числа заболевших 45% - самообращения, 35% - выявления среди контактных, 19% выявлено при профилактическим скрининге. По профсоставу на первом месте находятся пенсионеры – лица, старше 60 лет.
Причинами роста заболеваемости КВИ спикер назвала эпидсезон, в который идет распространение вирусных инфекций, и несоблюдение населением карантинных мер: масочного режима и социального дистанцирования, а также проведение массовых мероприятий.
«Казахстан у нас отличается традицией – на зиму у нас режут согым и еженедельно приглашают гостей. Почему сейчас рост идет в сельской местности? Потому что там проводят вот такие массовые мероприятия. Сил и средств санитарной службы не хватит смотреть за каждым. Население сейчас должно вообще ограничить выход из дома», - отметила спикер.
Большое скопление людей происходит и на похоронах, особенно в сельской местности. Порой вместо положенного 30 человек попрощаться с покойным собираются до 500! При этом предприятия общепита также проводят поминальные обеды на такое количество людей.
«Население перестало соблюдать карантинные меры. Если мы зайдем в торговые дома, на рынки, мы увидим, что большинство покупателей, продавцов, обслуживающий персонал не соблюдают масочный режим. Многие носят маску на подбородке. Многие носят одну и ту же маску весь день. А эти все требования обязательны на сегодня, потому как сейчас идет эпидсезон вирусных инфекций. С учетом похолодания, снижения иммунитета, несоблюдения населением карантинных мер мы и отмечаем рост заболеваемости. Также, несмотря на запреты, многие объекты в новогодние праздники проводили мероприятия, сами жители региона ходили в гости, все хотели отпраздновать новый год и другие праздники. Добавим инкубационный период – 14 дней – и, соответственно, сейчас идет рост заболевания», - добавила спикер.
Как отметила А. Мусина, на сегодня блок-посты и санпосты в регионе выставляться не будут.
«Проводя эпидемиологическое расследование, мы видим, что у нас в основном идут местные случаи заболевания в результате нарушения карантинных мер, а не завозные. С учетом того, что близлежащие области также находятся в «красной» зоне, на сегодня нет необходимости выставлять блок-посты. Нужно усилить соблюдение карантинных мер, поэтому и ограничения у нас в основном коснулись деятельности объектов», - резюмировала спикер.