Эпидситуация нестабильна: акмолинцев призвали не ходить в гости на согым

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Основными причинами роста числа заболевших КВИ в Акмолинской области были названы эпидсезон, а также несоблюдение акмолинцами карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, эпидемиологическая ситуация по региону оценивается как нестабильная. Область по приросту заболеваемости находится в «красной» зоне.

Наиболее высокие показатели по заболевшим демонстрируют города Кокшетау (45%), Степногорск, Бурабайский, Сандыктауский и Зерендинский районы. Из общего числа заболевших 45% - самообращения, 35% - выявления среди контактных, 19% выявлено при профилактическим скрининге. По профсоставу на первом месте находятся пенсионеры – лица, старше 60 лет.

Причинами роста заболеваемости КВИ спикер назвала эпидсезон, в который идет распространение вирусных инфекций, и несоблюдение населением карантинных мер: масочного режима и социального дистанцирования, а также проведение массовых мероприятий.

«Казахстан у нас отличается традицией – на зиму у нас режут согым и еженедельно приглашают гостей. Почему сейчас рост идет в сельской местности? Потому что там проводят вот такие массовые мероприятия. Сил и средств санитарной службы не хватит смотреть за каждым. Население сейчас должно вообще ограничить выход из дома», - отметила спикер.

Большое скопление людей происходит и на похоронах, особенно в сельской местности. Порой вместо положенного 30 человек попрощаться с покойным собираются до 500! При этом предприятия общепита также проводят поминальные обеды на такое количество людей.

«Население перестало соблюдать карантинные меры. Если мы зайдем в торговые дома, на рынки, мы увидим, что большинство покупателей, продавцов, обслуживающий персонал не соблюдают масочный режим. Многие носят маску на подбородке. Многие носят одну и ту же маску весь день. А эти все требования обязательны на сегодня, потому как сейчас идет эпидсезон вирусных инфекций. С учетом похолодания, снижения иммунитета, несоблюдения населением карантинных мер мы и отмечаем рост заболеваемости. Также, несмотря на запреты, многие объекты в новогодние праздники проводили мероприятия, сами жители региона ходили в гости, все хотели отпраздновать новый год и другие праздники. Добавим инкубационный период – 14 дней – и, соответственно, сейчас идет рост заболевания», - добавила спикер.

Как отметила А. Мусина, на сегодня блок-посты и санпосты в регионе выставляться не будут.

«Проводя эпидемиологическое расследование, мы видим, что у нас в основном идут местные случаи заболевания в результате нарушения карантинных мер, а не завозные. С учетом того, что близлежащие области также находятся в «красной» зоне, на сегодня нет необходимости выставлять блок-посты. Нужно усилить соблюдение карантинных мер, поэтому и ограничения у нас в основном коснулись деятельности объектов», - резюмировала спикер.



