Эпидситуация: насколько занят коечный фонд в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о степени занятости коечного фонда в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно ежедневного мониторинга занятости коек в разрезе регионов по состоянию на 14 сентября текущего года занятость инфекционных и реанимационных коек по республике составляет по 35% (15 308/1 541 койка)», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 35%, реанимационных с 45 до 35%.

«В связи со стабилизацией эпидситуации по коронавирусной инфекции (КВИ) в регионах проводится работа по сокращению инфекционных коек. С 25 августа закрыто 57 объектов в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Атырауской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской областях, где были развернуты инфекционные отделения/койки для лечения пациентов с КВИ. Всего коечный фонд сократился на 12 211 коек», - заключил министр.