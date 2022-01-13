Эпидобстановка по КВИ ухудшилась в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась в Актюбинской области. Из-за роста заболеваемости регион с сегодняшнего дня вошел в «красную зону», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДСЭК.
«С 13 января 2022 года, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Актюбинская область вошла в «красную» зону. Наблюдается ежедневный прирост новых случаев КВИ. За сутки 12 января зарегистрировано 225 случаев заболевания КВИ», - сообщили в пресс-службе департамента.
С симптомами заболевания выявлено 132 человека, в том числе 112 человек в Актобе, остальные в районах области. Без симптомов коронавирусной инфекции выявлено 93 пациента.
Всего в регионе было зарегистрировано более 35 тысяч случаев КВИ. В настоящее время на домашнем карантине находятся 694 человека, за всеми проводится медицинское наблюдение.
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