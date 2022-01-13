+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Эпидобстановка по КВИ ухудшилась в Актюбинской области

13 Января 2022 19:00
Поделиться:
Эпидобстановка по КВИ ухудшилась в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась в Актюбинской области. Из-за роста заболеваемости регион с сегодняшнего дня вошел в «красную зону», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДСЭК.

Новости по теме
Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
В Атырауской области в инфекционных стационарах загружено 62 % мест Акмолинская область перешла в «желтую» зону Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области

«С 13 января 2022 года, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Актюбинская область вошла в «красную» зону. Наблюдается ежедневный прирост новых случаев КВИ. За сутки 12 января зарегистрировано 225 случаев заболевания КВИ», - сообщили в пресс-службе департамента.

С симптомами заболевания выявлено 132 человека, в том числе 112 человек в Актобе, остальные в районах области. Без симптомов коронавирусной инфекции выявлено 93 пациента.

Всего в регионе было зарегистрировано более 35 тысяч случаев КВИ. В настоящее время на домашнем карантине находятся 694 человека, за всеми проводится медицинское наблюдение.



Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
В Атырауской области в инфекционных стационарах загружено 62 % мест
Акмолинская область перешла в «желтую» зону
Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области
Популярное
1 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
2 Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
3 Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
4 Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
5 Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
6 9122 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Читайте также
«Зеленый» статус будет нужен для входа в спортцентры, бассейны, сауны и бани в Казахстане
Рисков нет ни для мамы, ни для малыша - врач о вакцинации беременных женщин
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
9122 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив