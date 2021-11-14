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Эпидконтроль усиливают в Пекине по мере приближения зимних Олимпийских игр-2022

14 Ноября 2021 13:24
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Эпидконтроль усиливают в Пекине по мере приближения зимних Олимпийских игр-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Пекина объявили об ужесточении эпидемиологического контроля в отношении прибывающих из других регионов Китая, где существует риск инфицирования коронавирусом. Об этом было объявлено на состоявшейся в эти выходные пресс-конференции руководящей группы столичной администрации по борьбе с распространением COVID-19 в мегаполисе, передает МИА «Казинформ».

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Начиная с 17 ноября, в связи с недавними вспышками COVID-19, охвативших 21 провинцию Китая, все прибывающие в Пекин из других регионов страны должны предоставить отрицательный результат теста на нуклеиновую кислоту коронавируса не позднее 48 часов и пекинский «QR-код здоровья» зеленого цвета.

Наряду с этим, со следующей среды лицам с историей проживания в районах, где в течение 14 дней было зарегистрировано более одного локального случая заражения коронавирусом, строго запрещен въезд (и возвращение) в Пекин.

Кроме того, жителям Пекина запретили выезжать в районы Китая, где расположены сухопутные пограничные переходы.

Власти Пекина подчеркнули, что принятие строгих мер по профилактике и контролю эпидемий необходимо для обеспечения безопасного и запланированного проведения зимних Олимпийских игр с 4 по 20 февраля 2022 года.

В рамках новых эпидемиологических мер контроля столичные власти распорядились отменить все ненужные встречи в Пекине. В минувшую субботу в Пекине был выявлен один локальный случай заболевания коронавирусом, а во всем материковом Китае зарегистрировано 47 случаев.


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#Спорт   #Здравоохранение   #Олимпиада   #Китай   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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