-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:55
-
-
-
-
-
-
вчера 17:33
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:25
-
-
вчера 13:50
-
-
-
вчера 12:50
-
-
-
вчера 12:00
-
-
-
-
-
вчера 10:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Эпидемия кори на Самоа: объявлено чрезвычайное положение
САМОА. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Число заболевших корью на Самоа возросло до 3700 человек, более 50 человек умерли в результате этого заболевания, 48 из них - дети младше четырех лет. Об этом в понедельник сообщило правительство государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
В настоящий момент 183 человека госпитализированы с корью, 19 тяжелобольных детей находятся в реанимации.
Власти Самоа объявили в стране чрезвычайное положение. На острове закрыты школы и учебные заведения. Министерство здравоохранения объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовая вакцинация началась 18 ноября.
За последние две недели в островное государство были доставлены около 200 тысяч вакцин, за время массовой вакцинации прививки против кори удалось сделать 58 тысячам местных жителей. Все население острова составляет порядка 200 тысяч человек.
- О состоянии пострадавших в ДТП в Кызылординской области рассказал Елжан Биртанов
- ДТП с автобусом в Кызылординской области: число погибших увеличилось до 8
- Угонщик такси сбил двух пешеходов в Нур-Султане
- Трех дальнобойщиков из Турции спасли в Акмолинской области
- Подачу света восстановили на Атырауской ТЭЦ
- Землетрясение произошло в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана