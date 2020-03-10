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Эпидемиологическая ситуация в ВКО по вирусным инфекциям стабильная

10 Марта 2020 14:47
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Эпидемиологическая ситуация в ВКО по вирусным инфекциям стабильная

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом стабильная, то есть соответствует ожидаемому ежегодному эпидемиологическому сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

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В ведомстве сообщили, что с начала эпидемического сезона 2019-2020 гг. (с 1 октября 2019 г. по 5 марта 2020 г.) зарегистрировано 50 794 случаев ОРВИ. Уровень заболеваемости выше уровня аналогичного периода прошлого эпидемического сезона на 5,8%. Основная доля заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет – 61,1 % от общего числа заболевших.

«Случаев заболевания с тяжелым течением и летальных случаев от ОРВИ и гриппа не зарегистрировано», - подчеркнули в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что в эпидемиологическом сезоне 2019-2020 гг. по области циркулирует 2 типа вируса гриппа: 77% случаев типа «В» и 23% случаев типа А.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации проводятся различные мероприятия. Ежедневно ведется мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ/гриппом, а также введены ограничительные мероприятия во всех медицинских учреждениях области с усилением дезинфекционного режима, режима проветривания, ограничения числа посетителей, обязательного использования средств индивидуальной защиты медицинским персоналом.

Кроме того, во всех учреждениях первичной медицинской помощи организованы фильтры для больных ОРВИ и гриппом.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Здравоохранение,
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Руслан Сулейменов

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