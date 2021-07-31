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Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает ухудшаться

Автор:  
Мадибек Джанибеков
31 Июля 2021, 16:32
Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает ухудшаться

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане отмечается ежедневное обновление рекордных показателей по суточному приросту заболеваемости с начала пандемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ за прошедшие сутки в Узбекистане зафиксировано 924 новых случая коронавируса, это наибольший показатель, как в текущем году, так и в целом с начала пандемии. В предыдущие дни также наблюдалось ежедневное обновление антирекордов заболеваемости: 897, 843 и 789 зараженных COVID-19.

Согласно статистике, прошлогодний антирекорд заболеваемости, составивший 774 случая, был зафиксирован 1 августа 2020 года.

Кроме того, наблюдается рост заболеваемости ковидной пневмонией, которая подтверждена у 559 человек. Днём ранее этот показатель составлял 556 больных. Количество пациентов, скончавшихся от коронавируса, достигло 874. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 8 смертей.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. 17 июля Спецкомиссией по противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время Парламентом Республики Узбекистан рассматривается законопроект об обязательной вакцинации работающего населения.


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