+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана

4 Января 2022 10:40
Поделиться:
Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Новый вариант коронавируса обнаружен во Франции
Сколько человек заболели ковидной пневмонией в РК В стационарах Казахстана находится свыше двух тысяч пациентов с КВИ 12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

В «красной» зоне: нет регионов.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская,Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Новый вариант коронавируса обнаружен во Франции
Сколько человек заболели ковидной пневмонией в РК
В стационарах Казахстана находится свыше двух тысяч пациентов с КВИ
12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Популярное
1 А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
2 Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
3 На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
4 Ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области прокомментировал министр энергетики РК
5 Пропавшая в новогоднюю ночь акмолинка найдена в столице
6 Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Свыше 149 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
За сутки 3829 казахстанцев полностью привились против КВИ
А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
Ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области прокомментировал министр энергетики РК
Пропавшая в новогоднюю ночь акмолинка найдена в столице
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив