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    11:23, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается нестабильной

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается нестабильной. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается нестабильной. Город уже в течение месяца находится в «красной» зоне. С начала текущего года число заболевших превысило 15 тысяч человек. С начала пандемии зарегистрировано 34007 случаев. Из них 21957 - симптомных, 12 050 – бессимптомных», - сообщила Сархат Бейсенова на онлайн-брифинге.

    По ее словам, если в динамике заболеваемости в феврале наблюдалось снижение на 25 % по сравнению с январем, то с марта месяца в столице наблюдается стабильный рост заболеваемости.

    «По итогам марта и семи дней апреля зарегистрировано на 2338 случаев больше, чем в январе и феврале вместе взятых. 17 марта ежедневный прирост превышал 1 %. В последующем идет снижение с 20 по 25 марта – до 0,4 %. В течение последних 12 дней показатель сохраняется. Показатели заболеваемости на 23 % выше на этой неделе», - пояснила Сархат Бейсенова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Главная
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