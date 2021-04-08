НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается нестабильной. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается нестабильной. Город уже в течение месяца находится в «красной» зоне. С начала текущего года число заболевших превысило 15 тысяч человек. С начала пандемии зарегистрировано 34007 случаев. Из них 21957 - симптомных, 12 050 – бессимптомных», - сообщила Сархат Бейсенова на онлайн-брифинге.

По ее словам, если в динамике заболеваемости в феврале наблюдалось снижение на 25 % по сравнению с январем, то с марта месяца в столице наблюдается стабильный рост заболеваемости.

«По итогам марта и семи дней апреля зарегистрировано на 2338 случаев больше, чем в январе и феврале вместе взятых. 17 марта ежедневный прирост превышал 1 %. В последующем идет снижение с 20 по 25 марта – до 0,4 %. В течение последних 12 дней показатель сохраняется. Показатели заболеваемости на 23 % выше на этой неделе», - пояснила Сархат Бейсенова.