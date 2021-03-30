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    18:33, 29 Март 2021 | GMT +6

    Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане напряженная - Сархат Бейсенова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заболеваемость CОVІD-19 в столице за последние три дня резко возросла. Об этом на брифинге в СЦК сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Заболеваемость CОVІD-19 в городе Нур-Султан за последние три дня резко ухудшилась, так рост за эти дни произошел в 2 раза, заболеваемость на 100 тысяч населения выше уровня республики в 2,9 раза и на сегодня эпидемиологическая ситуация расценивается как напряженная», - сказала Сархат Бейсенова.

    По ее словам, город 20-й день находится в «красной зоне» по матрице оценки эпидемиологической ситуации. В день регистрируется от 350 до 400 случаев. Интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил – 153,5. Репродуктивное число – 1,179.

    «С начала текущего года число заболевших по городу превысило 11 тысяч, с начала пандемии зарегистрировано более 30 тысяч случаев», - добавила Сархат Бейсенова.

    Было также отмечено, что по динамике заболеваемости в феврале наблюдалось снижение регистрации случаев на 25 % по сравнению с январем, в марте за счет роста заболеваемости за последнюю неделю наблюдается превышение января в 1,1 раза (январь – 3763; февраль – 2811; март - 4939).

    «Хотелось бы отметить, что в январе регистрировалась самая высокая заболеваемость за последние полгода. За сутки зарегистрировано 346 первичных случаев (231 случай с симптомами, 115 бессимптомных случаев). За эту праздничную неделю на 10% увеличилось число заболевших, контактировавших с больными, то есть если в среднем заболевало в неделю по контакту до 500 человек, то в настоящее время среди контактных выявляется до 750 больных лиц, что указывает на несоблюдение жителями города карантинных мероприятий как в организованных коллективах, так и режим домашнего карантина», - заключила Сархат Бейсенова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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