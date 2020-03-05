Эпидемиологическая ситуация в Карагандинской области находится под контролем
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области реализуют комплекс мероприятий по профилактике распространения вирусных инфекций, передает МИА «Казинформ».
В области действует областной штаб во главе с заместителем акима области Алишером Абдыкадыровым. На рабочем совещании обсудили текущую ситуацию и приняли ряд решений,
Алишер Абдыкадыров заслушал доклады руководителей Управления здравоохранения и Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. Ситуация в регионе по заболеваемости ОРВИ и гриппом удовлетворительная. Принимаются меры по профилактике возможного распространения коронавируса.
Замакима области поручил усилить информационно-разъяснительную работу. Необходимо массово распространять рекомендации, как защитить себя от инфекции. Видеоролики на эту тему будут транслироваться в общественных местах.
В ближайшее время область обеспечит себя медицинскими масками местного производства. Для стабильной деятельности предприятия решается вопрос по обеспечению сырьём.
Отмечена необходимость наличия дезинфицирующих средств в общественных местах.
Под наблюдением находятся граждане, приезжающие из стран, где обнаружены случаи коронавирусной инфекции.
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