Эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области находится под контролем - врачи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу находится под контролем. О ситуации по заболеваемости КВИ рассказал сегодня руководитель управления здравоохранения в ходе встречи с акимом области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин посетил Актюбинский медицинский центр, где встретился с врачами. Руководитель областного управления здравоохранения Рустем Исаев доложил о текущей ситуации по заболеваемости коронавирусом. Сегодня область перешла в «желтую» зону по распространению COVID-19.

«Эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Количество заболевших уменьшается. Каждые сутки регистрируем все меньше людей. На сегодня в реанимационном отделении 20 пациентов с коронавирусом. Количество беременных, заболевших COVID-19, также уменьшилось – на стационарном лечении 12 пациенток по области. Состояние у них удовлетворительное. Все лечебные учреждения области работают в обычном режиме», - сказал Р. Исаев.

Ондасын Уразалин интересовался и условиями труда врачей. В беседе с главой региона медицинские работники признались, что работа нелегкая, но есть ощутимая поддержка государства.

«Работа иногда бывает очень сложной, но радует, что государство поддерживает нас. Заработная плата с января выросла на 25% у всех сотрудников отделения, в том числе у младших медицинских работников. К примеру, с восьмичасовым рабочим днем и дежурствами я получаю в среднем 380-400 тысяч тенге. Медицинскими братьями у нас работают в основном интерны – студенты 6, 7 курсов медуниверситета. Сейчас они обучаются онлайн, поэтому могут выходить на суточные дежурства. В месяц дежурят 10 суток, остальное время посвящают учебе. Получают около 180 тысяч тенге», - рассказала заведующая отделением АМЦ Айгерим Тукибаева.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в 2,1 раза по сравнению с прошлой неделей снизилась заболеваемость по коронавирусу.