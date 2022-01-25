+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области продолжает ухудшаться – глава облздрава

25 Января 2022 16:29
Поделиться:
Эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области продолжает ухудшаться – глава облздрава

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области отмечается рост заболеваемости КВИ в 3,3 раза. Об эпидемиологической ситуации в регионе на прошедшем брифинге рассказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Общественная комиссия по расследованию январских событий создана в Казахстане
Карантинные ограничения постепенно снимают в Алматы Сколько детей госпитализировано с КВИ с начала года в Алматы 49 лет мужчина проживал без документов в ВКО

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области продолжает ухудшаться. За 2022 год в регионе зарегистрировано уже 8 690 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Только за последнюю неделю, с 18 по 24 января, зарегистрировано 6 404 случая COVID-19, за прошлую – 1 931. Отмечается рост в 3,3 раза или на 4 473 случая.

«Такого роста КВИ отмечено еще не было. Так, за сутки в области зарегистрировано 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе с симптомами 947 случаев, без симптомов – 51 случай. Соотношение говорит о том, что данный штамм обладает высокой симптоматикой», - поделился Н. Сыздыков.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 606 пациентов, загруженность коек составила уже 51%. Вместе с тем, 36 пациентов находятся в реанимации, загруженность реанимационных коек составляет 33%. Из 36 пациентов тяжелых по причине КВИ – 24, на ИВЛ находятся четверо, на НИВЛ – 18, на увлажненном кислороде – 113 пациентов. С начала года в регионе от КВИ умерло 12 человек.

«Ситуация очень серьезная, вирус растет, количество больных увеличивается. Обращаясь ко всем гражданам, хочу сказать, что тяжелое течение заболевания КВИ и летальные исходы зарегистрированы среди непривитых. Сегодня право каждого сделать выбор в сторону вакцинации или в сторону летального исхода», - подытожил глава облздрава.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Общественная комиссия по расследованию январских событий создана в Казахстане
Карантинные ограничения постепенно снимают в Алматы
Сколько детей госпитализировано с КВИ с начала года в Алматы
49 лет мужчина проживал без документов в ВКО
Популярное
1 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
2 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
3 Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
4 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
5 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
6 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Читайте также
Говорить о завершающей стадии коронавируса – преждевременно - главный санврач Алматы
Где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив