Эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области продолжает ухудшаться – глава облздрава

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области отмечается рост заболеваемости КВИ в 3,3 раза. Об эпидемиологической ситуации в регионе на прошедшем брифинге рассказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области продолжает ухудшаться. За 2022 год в регионе зарегистрировано уже 8 690 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Только за последнюю неделю, с 18 по 24 января, зарегистрировано 6 404 случая COVID-19, за прошлую – 1 931. Отмечается рост в 3,3 раза или на 4 473 случая.

«Такого роста КВИ отмечено еще не было. Так, за сутки в области зарегистрировано 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе с симптомами 947 случаев, без симптомов – 51 случай. Соотношение говорит о том, что данный штамм обладает высокой симптоматикой», - поделился Н. Сыздыков.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 606 пациентов, загруженность коек составила уже 51%. Вместе с тем, 36 пациентов находятся в реанимации, загруженность реанимационных коек составляет 33%. Из 36 пациентов тяжелых по причине КВИ – 24, на ИВЛ находятся четверо, на НИВЛ – 18, на увлажненном кислороде – 113 пациентов. С начала года в регионе от КВИ умерло 12 человек.

«Ситуация очень серьезная, вирус растет, количество больных увеличивается. Обращаясь ко всем гражданам, хочу сказать, что тяжелое течение заболевания КВИ и летальные исходы зарегистрированы среди непривитых. Сегодня право каждого сделать выбор в сторону вакцинации или в сторону летального исхода», - подытожил глава облздрава.