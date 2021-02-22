Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният пояснила, зачем нужно вакцинироваться против COVID-19, а также отметила, что эпидситуация в стране стабилизировалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Многие наши граждане уже занимаются своими обыденными делами, и даже подзабыли об этой инфекции. Однако, в связи с распространением инфекции в стране, а также регистрации по 700-800 случаев заболевания ежедневно и чтобы остановить распространение инфекции, сегодня во многих странах проводится массовая вакцинация. В Казахстане вакцинация началась в феврале», - сказала Ажар Гиният в ходе посещения поликлиники №6 в столице, где получила вторую дозу вакцины.

Ажар Гиният также назвала причину, почему руководство ведомства получает вторую дозу вакцины публично.

«Вакцина нужна. Одна из главных целей - укрепить иммунитет и защитить организм. В связи с этим мы призываем вакцинироваться эффективной и безопасной вакциной», - заявила А. Гиният.

Вице-министр напомнила, что в апреле должна завершиться третья фаза клинических исследований казахстанской вакцины.

«Что касается казахстанской вакцины, сейчас проходит третий этап клинических исследований. В апреле должна завершиться третья фаза клинических исследований. По результатам этих исследований казахстанская вакцина будет доступна по стране», - отметила она.

Напомним, сегодня вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получили вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».