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Эпидемиологическая ситуация стабильная – Аскар Мамин

16 Ноября 2021 09:26
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Эпидемиологическая ситуация стабильная – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целом в Казахстане эпидемиологическая ситуация стабильная. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Занятость мест в инфекционных больницах составляет 30%, в реанимационных – 27%. В «красной зоне» остаются два региона – Павлодарская и Северо-Казахстанская области, в желтой зоне пять регионов, в зеленой зоне – десять», - сказал Аскар Мамин.

Вместе с тем, как отметил глава Кабмина, в большинстве стран Европейского региона продолжается рост коронавирусной инфекции.

«Поэтому меры по обеспечению санитарных требований и контроль их соблюдения мониторинговыми группами должны быть продолжены», - подчеркнул Аскар Мамин.


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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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