Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Напомним, за сутки в Казахстане выявлены 23 заболевших коронавирусом, выздоровевших - 229 человек.















