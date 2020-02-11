Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу начинает стабилизироваться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Китае снизились в 3,6 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 11 февраля в Китае зарегистрировано 42 638 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной пневмонии.

«Показатель летальности составил 2,3%, или 1016 человек. Выписаны с выздоровлением 3996 пациентов, это 9,3 %. Темпы прироста заболеваемости в КНР с 31 января по 11 февраля снизились в 3,6 раза - с 22% до 6,1%. Это свидетельствует о том, что в Китае наметилась тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации», - сказал главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

По предоставленной информации, в других странах прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией варьируется от 3,8% до 27%.

По последним данным, число умерших от нового коронавируса в Китае достигло 1016 человек.