09:19, 15 Май 2021 | GMT +6
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу на 14 мая 2021 года в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 2505 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 355 645 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 440,
в городе Алматы – 585,⠀
в городе Шымкенте – 102,
в Акмолинской области – 147,
в Актюбинской области – 90,
в Алматинской области – 202,
в Атырауской области – 80,
в ВКО – 94,
в Жамбылской области – 32,
в ЗКО – 106,
в Карагандинской области – 355
в Костанайской области – 28,
в Кызылординской области – 41,
в Мангистауской области – 40,
в Павлодарской области –98,
в СКО – 24,
в Туркестанской области – 41.