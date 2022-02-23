+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Казахстане стабильная

23 Февраля 2022 17:47
Поделиться:
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Казахстане стабильная

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в текущем эпидемическом сезоне характеризуется как стабильная, отмечает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля. Сезонный подъем заболеваемости, превышений прогнозируемого порогового уровня заболевания, как по республике, так и в разрезе регионов не установлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

Новости по теме
50 человек продолжают лечение от COVID-19 в стационарах Атырауской области
В Таразе строится крупный медицинский комплекс Протезно-ортопедические изделия из вторсырья будут выпускать в Нур-Султане Январские события: в Атырау один из полицейских находится в тяжелом состоянии

В стране службой санитарно-эпидемиологического контроля обеспечена достаточная эффективная система эпидемиологического надзора за гриппом и гриппоподобными (ОРВИ) заболеваниями, в виде мониторинга за заболеваемостью, циркуляцией вируса гриппа и выявления новых штаммов вируса.

С начала эпидемического сезона, т.е. с 1 октября 2021 года, по республике зарегистрировано 2 млн 730 тысяч случаев ОРВИ. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет –2 млн 23 тысячи случаев, что составляет 74% от общего числа заболевших.

Наряду с этим зарегистрировано 547 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 237.

На территории республики установлена циркуляция вирусов гриппа А/H3N2 и B. Параллельно с вирусом гриппа циркулируют и другие негриппозные вирусы: парагрипп, РС-вирус, метапневмовирус, риновирус, боковирус, аденовирус. Из других негриппозных вирусов доминирует циркуляция риновируса, РС-вируса и парагриппа.

Прививка от гриппа – одна из самых эффективных мер по предупреждению заболевания. Вовремя полученная вакцина в случае заражения вирусом убережёт от тяжёлого течения болезни и возможных осложнений. В рамках подготовки к сезону ОРВИ была закуплена вакцина «Гриппол плюс» производства Россия. Вакцина содержит антигены штаммом против сезонного гриппа А(H3N2) и А(H1N1) и вируса гриппа типа В.

В Казахстане вакцинация против гриппа стартовала 15 сентября. На сегодняшний день в стране вакцинировано более 2,6 млн человек. Среди них за счет средств местных бюджетов вакцинировано – 2 млн 577 тысяч человек, за счет работодателей – 66 тысяч, а также на платной основе – 56 тысяч человек. Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение  
Поделиться:
Новости по теме
50 человек продолжают лечение от COVID-19 в стационарах Атырауской области
В Таразе строится крупный медицинский комплекс
Протезно-ортопедические изделия из вторсырья будут выпускать в Нур-Султане
Январские события: в Атырау один из полицейских находится в тяжелом состоянии
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
3 В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
4 Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
5 Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
6 Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
Читайте также
Казахстанских военных врачей могут допустить к работе в гражданских медучреждениях
Смягчение карантинных мер: новое постановление подписал костанайский санврач
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив