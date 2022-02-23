Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Казахстане стабильная

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в текущем эпидемическом сезоне характеризуется как стабильная, отмечает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля. Сезонный подъем заболеваемости, превышений прогнозируемого порогового уровня заболевания, как по республике, так и в разрезе регионов не установлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

В стране службой санитарно-эпидемиологического контроля обеспечена достаточная эффективная система эпидемиологического надзора за гриппом и гриппоподобными (ОРВИ) заболеваниями, в виде мониторинга за заболеваемостью, циркуляцией вируса гриппа и выявления новых штаммов вируса.

С начала эпидемического сезона, т.е. с 1 октября 2021 года, по республике зарегистрировано 2 млн 730 тысяч случаев ОРВИ. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет –2 млн 23 тысячи случаев, что составляет 74% от общего числа заболевших.

Наряду с этим зарегистрировано 547 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 237.

На территории республики установлена циркуляция вирусов гриппа А/H3N2 и B. Параллельно с вирусом гриппа циркулируют и другие негриппозные вирусы: парагрипп, РС-вирус, метапневмовирус, риновирус, боковирус, аденовирус. Из других негриппозных вирусов доминирует циркуляция риновируса, РС-вируса и парагриппа.

Прививка от гриппа – одна из самых эффективных мер по предупреждению заболевания. Вовремя полученная вакцина в случае заражения вирусом убережёт от тяжёлого течения болезни и возможных осложнений. В рамках подготовки к сезону ОРВИ была закуплена вакцина «Гриппол плюс» производства Россия. Вакцина содержит антигены штаммом против сезонного гриппа А(H3N2) и А(H1N1) и вируса гриппа типа В.

В Казахстане вакцинация против гриппа стартовала 15 сентября. На сегодняшний день в стране вакцинировано более 2,6 млн человек. Среди них за счет средств местных бюджетов вакцинировано – 2 млн 577 тысяч человек, за счет работодателей – 66 тысяч, а также на платной основе – 56 тысяч человек. Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.