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    15:52, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Эпидемиологи заявили о снижении прироста заболеваемости COVID-19 в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С 23 по 29 сентября в Павлодарской области зарегистрировано 1147 заболевших, предаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 136 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре - 84, в Экибастузе – 21, в Аксу – 11», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    В регионе зарегистрировано 46366 случаев коронавирусной инфекции, добавили в ДСЭК. Из общего количества заболевших 46071 - жители Павлодарской области, а 295 случаев «завезены» из других регионов.

    «По оценке эпидемиологов в регионе наблюдается снижение ежедневной регистрации заболеваемости. Прирост COVID-19 по неделям составил с 13 по 19 сентября 3,18 (1378 случаев), с 20 по 26 сентября 2,85 (1275 случаев)», - уточнили в ведомстве.

    С 23 по 29 сентября в Павлодарской области зарегистрировано 1147 заболевших, за предыдущие дни - с 16 по 22 сентября – 1365 случая COVID-19.

    В регионе зарегистрирована заболеваемость в 34361 очаге, а показатель заболеваемости составил 6164,3 на 100 тысяч населения.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Павлодарская область
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