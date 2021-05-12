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    15:40, 12 Май 2021 | GMT +6

    Эпидемиологи запретили въезд в Павлодарскую область гражданам Узбекистана и Кыргызстана

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки через госграницу в Павлодарском Прииртышье прошли 336 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Запрещён въезд в страну двум гражданам, жителям Узбекистана и Кыргызстана, не имеющим справок с отрицательным результатом ПЦР», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по региону.

    По данным ведомства, мониторинг перемещения людей на четырёх автомобильных пунктах пропуска государственной границы в Павлодарской области продолжается. За сутки через границу прошли 336 человек: 252 пеших и 84 водителя фуры.

    «В карантинный стационар помещены 14 человек, - добавили в ДСЭК. - Подтверждённых случаев на автопереходах за сутки не выявлено».

    С момента введения ограничений в Павлодарскую область прибыли 102 587 человек, в том числе 61 870 водителей, которые занимаются международными перевозками, и 40717 пассажиров. Всего в пересечении границы (без справок) отказано 1 327 нерезидентам Казахстана. Всего за это время проведено 26096 ПЦР-обследований, выявлено 189 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары было помещено 3036 граждан Казахстана для проведения ПЦР-обследования на COVID-19, подытожили эпидемиологи.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Павлодарская область
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