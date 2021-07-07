Эпидемиолог: Вакцинация - единственный способ предотвращения возникновения новых мутаций вируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматы находится в «красной» зоне по коронавирусу из-за быстрого распространения агрессивного индийского штамма. Почему это происходит и как вести себя алматинцам, рассказала профессор, доктор медицинских наук кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. Асфендиярова Куляш Курманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Куляш Курмановой, эпидемиологическая ситуация в городе напряженная, поскольку штамм «дельта» обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов. Если один инфицированный, циркулирующий штаммом SARS-CoV2 может заразить 3-4 человека, то индийским штаммом «дельта» - 5-6 человек. Штамм отличается более коротким инкубационным периодом – до 7 дней. При этом инфицированные испытывают более сильные боли в суставах и животе, тошноту и рвоту, заболевание может привести к глухоте и микротромбозу нижних конечностей.

«Недавние исследования показывают, что индийский штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных исходов. После перенесенной коронавирусной инфекции независимо от степени тяжести болезни наблюдаются осложнения в виде эндотелиита, микро- и макротромбозов сосудов, т. е. могут поражаться разные органы и системы», - отметила профессор.

На вопрос о мутациях вируса Куляш Курманова ответила, что содержащий РНК коронавирус обладает высокой изменчивостью по своей природе. Если у населения сформируется коллективный иммунитет, вирус не будет мутировать, так как он может размножаться только в живых клетках.

«Единственный способ предотвращения возникновения новых мутаций вируса – это вакцинация. Коллективный иммунитет формируется, когда более 70% населения вакцинированы и переболели», - подчеркнула доктор медицинских наук.

Куляш Курманова назвала причины, по которым человек может заразиться КВИ повторно. По ее словам, после перенесенного заболевания выработка противовирусного иммунитета может быть, как напряженной и длительной, так слабой и кратковременной. Все зависит от реактивности организма конкретного человека, поэтому не исключается повторное инфицирование после перенесенного заболевания.

Профессор также отметила, что у детей и молодых людей нет в организме нейтрализующих антител к COVID-19. Дети стали в 5 раз чаще заражаться штаммом «дельта». Поэтому, по словам К. Курмановой, Казахстану следует задуматься о необходимости вакцинации детей. Этот вопрос обсуждается учеными, эпидемиологами и клиницистами.

Также профессор добавила, что иммунный ответ сформируется примерно через 3-4 недели после полного курса вакцинации, включающего получение 2 компонентов. К этому времени организм успеет выработать антитела и анализ покажет реальный уровень иммунитета.

Напомним, что по состоянию на 3 июля в Алматы вакцинировано более 480 тысяч человек.

В городе функционируют 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействовано более 300 прививочных бригад.