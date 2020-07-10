Эпицентром пандемии названы Латинская Америка и Карибский бассейн

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Одним из очагов пандемии COVID-19 стал регион Латинской Америки и Карибского бассейна, где процветает неравенство и наблюдается высокий уровень неформальной занятости. Медицина в регионе доступна далеко не всем. Не везде налажена работа органов здравоохранения. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, предупредив, что наибольшая опасность нависла над малоимущими, инвалидами, пожилыми людьми, женщинами, представителями коренных народов, мигрантами беженцами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В ООН представили аналитическую записку о ситуации с пандемией в Латинской Америке и Карибском бассейне. В ней изложены рекомендации относительно того, как обуздать COVID-19 и успешно выйти из кризиса. В документе говорится, что без борьбы с неравенством, а также без международной помощи страны регионы не справятся с потрясениями.

«В условиях и без того сильного неравенства, высокого уровня неформальной занятости и фрагментированности медицинского обслуживания, в наиболее тяжелом положении оказались самые уязвимые группы населения», - сказал глава ООН в ходе виртуального брифинга в Нью-Йорке.

Из-за пандемии уровень бедности в регионе увеличится на 7 процентов и таким образом 230 миллионов человек окажутся в категории бедняков, а 96 миллионов – в категории нищих. На более чем 8 процентов сократится уровень занятости. Безработными будут 44 миллиона человек. В результате неравенство еще в большей мере усугубится. И это при том, что в странах Латинской Америки и Карибского бассейна медицинскую страховку имеют лишь 32 процента людей с низкими доходами.

«Мы должны сделать все возможное для того, чтобы сдержать распространение вируса и активизировать борьбу за жизнь и здоровье всех людей. Но мы должны также принять меры в связи с беспрецедентными социально-экономическими последствиями», - подчеркнул Генеральный секретарь.

В аналитической записке содержится призыв к правительствам приложить больше усилий, чтобы сократить масштабы нищеты и обеспечить всех доступным и полноценным питанием. Глава ООН полагает, что в случае чрезвычайной ситуации государства должны оказывать людям адресную помощь. Он напомнил об обязанности властей обеспечить непрерывность образовательного процесса путем дистанционного обучения.

При этом, как сказал Гутерриш, страны региона сами с ситуацией не справятся. Им нужна мощная международная поддержка. Он напомнил об инициированном им плане стимулирования экономики общей стоимостью в 10 процентов глобального ВВП. Эти средства нужны для поддержки малого и среднего бизнеса и оказания помощи самым уязвимым слоям населения.

«Развитые страны сами обеспечат реализацию такого плана за счет собственных ресурсов. Что касается Латинской Америки и Карибского бассейна, то международное сообщество должно обеспечить ликвидные средства, оказать финансовую помощь и облегчить бремя задолженности», - подчеркнул Генеральный секретарь ООН.

Он добавил, что многие страны Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности малые островные развивающиеся государства, должны быть включены в список государств, нуждающихся в международной помощи.

Лидерам в самом регионе в ООН рекомендует в ходе восстановления взять на вооружение новую модель развития. В этой связи глава ООН подчеркнул, что сейчас их главная задача - сократить масштабы неравенства путем налаживания эффективных систем социального обеспечения. Он настоятельно рекомендовал лидерам стран вводить справедливые системы налогообложения, способствовать созданию достойных рабочих мест и ведению бизнеса, который не будет наносить ущерб окружающей среде. Гутерриш рекомендовал также развивать демократическое управление, обеспечивать защиту прав человека и верховенство права, а также добиваться региональной экономической интеграции.

«Необходимо устранить коренные причины неравенства и политической нестабильности …», - подчеркнул глава ООН.

Генеральный секретарь ООН заявил о полной поддержке народов Латинской Америки и Карибского бассейна в эти трудные времена, призвав и их руководствоваться принципами солидарности и сострадания. Глава ООН заверил всех, что «вместе мы сможем преодолеть этот кризис» и построить новые общества, в которых каждый будет чувствовать себя комфортно.